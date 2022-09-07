اكتشاف مجرة قطبية نادرة

اكتشف علماء الفلك اليابانيون بواسطة تلسكوب Subaru مجرة جديدة قطبية-حلقية نادرة.

ويشير موقع arXiv، إلى أن علماء الفلك تمكنوا بواسطة تلسكوب سوبارو من رصد الجسم الفضائي SDSS J095351.58+012036.1 في إطار برنامج Hyper Suprime-Cam Subaru.

والمجرة الجديدة هي عبارة عن منظومة تتألف من مجرة عدسية الشكل وحلقات قطبية، لا تلتحم منذ مليارات السنين. وتتكون هذه الحلقات من الغاز والنجوم، عمودية على اتجاه المحور الرئيسي للمجرة المركزية.

ويذكر، أن العلماء اكتشفوا حتى الآن 400 مجرة قطبية -حلقية مماثلة، ولكن لم يؤكد البحث الطيفي سوى بضعة عشرات منها.

و تبلغ كتلة المجرة الجديدة حوالي 38.5 مليار كتلة الشمس، ونصف قطرها يعادل 0.89 ثانية قوسية، ونصف قطر الهيكل القطبي 2.12 ثانية قوسية.

المصدر: روسيا اليوم