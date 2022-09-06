سانا: عدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2022 - 21:16
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قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 6 مواطنين من منطقة خلة النحلة في بيت لحم أثناء تصديهم لمحاولة الاستيلاء على أراضيهم
قوات الاحتلال تقتحم بلدة بدّو شمال غرب القدس المحتلة وتطلق قنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط باتجاه المواطنين
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: من باب الحرص على لبنان ندعو مجدداً الى حوار وطني ينتج عنه مشروع وطني لتطوير النظام
باسيل: لا يجوز للقضاء الاعتكاف خاصة على صعيد ملفين أساسيين هما التحقيق في انفجار المرفأ وأموال الناس
باسيل: لن نعترف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ويجب تشكيل حكومة جديدة وفق الاصول
لجنة العمال المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان في معمل الجية الحراري تعلن تعليق الاعتصام بعد ايصال مطالبهم الى المعنيين
التلفزيون السوري: عدوان "اسرائيلي" يستهدف مطار حلب
آية الله الشيخ عيسى قاسم عن الانتخابات المقبلة: مشاركة شعب البحرين في الانتخابات خدمة للظلم واضرار للنفس
آية الله الشيخ عيسى قاسم: البديل هو الانكار على تفريغ الانتخابات من أي محتوى مُجد للشعب وجعلها أداة لتركيز الانفرادية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: نواصل الحوار مع واشنطن بشأن تبادل الأسرى عبر القنوات الدبلوماسية
الخارجية الروسية: واشنطن سبب أزمة الغاز في أوروبا بعد أن دفعتها نحو خطوة انتحارية بوقف التعاون في الطاقة معنا
رويترز: شركتا غاز بروم الروسية والبترول الوطنية الصينية توقعان اتفاقية لشراء وبيع الغاز لخط أنابيب سيبيريا
المفوضية الأوروبية تقترح تجميد منح التأشيرات الى المواطنين الروس بشكل كامل
وزارة الدفاع الروسية تتهم الجيش الأوكراني بقصف محطة زابورجيا النووية في أوكرانيا
تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أوكرانيا: لا نزال قلقين للغاية بسبب الوضع في محطة زابوروجيا النووية
رئيس الوزراء الاسباني: علينا الاستعداد للسيناريو الأسوأ المتمثل بقطع جميع إمدادات الغاز الروسي
رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس: نواجه تحديات عالمية تسبب بها غزو روسيا لأوكرانيا
تراس: سأتخذ إجراءات سريعة لتخفيض تكلفة الطاقة وضمان الإمدادات
سانا: عدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب
منذ 37 mins
6 September، 2022
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