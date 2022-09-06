الامم المتحدة وقضية اسرى فلسطين.. نتائج الاستطلاع – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2022 - 15:42

الامم المتحدة وقضية اسرى فلسطين.. نتائج الاستطلاع

منذ 53 mins 6 September، 2022
استطلاع رأي
لبنان

طرح موقع المنار استطلاع رأي حول تقييم اداء او دور المنظمات التابعة للامم المتحدة في قضية الاسرى في فلسطين. وكانت النتائج:

دور الامم المتحدة تجاه موضوع الاسرى الفلسطينيين:

مقصّر (98%)
جيد (2%)

عدد المشاركين: 1160

تعتقد الغالبية الساحقة من المشاركين ان الامم المتحدة مقصرة في دورها تجاه قضية الاسرى. ومن المعلوم ان العديد من المؤسسات التابعة للمنظمة الدولية يفترض ان تعنى بالشؤون الانسانية فضلا عن الجوانب السياسية. ورغم ان الكيان الصهيوني هو كيان احتلال لا تعترف به الكثير من الشعوب كدولة شرعية لكن في ظل ما يعانيه الاسرى من اعتقال اداري او تنكيل او اعتقال تعسفي او اهمال طبي وغيره يعتقد ان الامم المتحدة يفترض بها القيام بدور اكثر جدية وفعالية في مساعدة الاسرى وانصافهم.

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