بسبب انقطاع الانترنت.. اعتصام في صيدا امام مبنى اوجيرو

اعتصم عشرات الموظفين في صيدا الذين يعتمدون بشكل كلي على خدمة الانترنت في عملهم في مبنى اوجيرو بالمدينة.

ودخل المحتجون صباحاً إلى المبنى لاستيضاح اسباب انقطاع الخدمة منذ الصباح، وقد اكد الموظفون ان المشكلة بدأت بعد إنقطاع خط الخدمات 24/24 اضافة الى عطل في المولد الكهربائي الخاص بالسنترال ما تسبب بتوقف الخطوط والانترنت،.

واكد المعتصمون ان عملهم يعتمد على خدمة الانترنت ولا يمكن تامين بديل لأن أوجيرو هي المصدر الوحيد لتامين هذه الخدمة، وليس كالخدمات الأخرى كالكهرباء والمياه والمواصلات وغيرها.

المصدر: قناة المنار