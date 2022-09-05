بسبب انقطاع الانترنت.. اعتصام في صيدا امام مبنى اوجيرو – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2022 - 18:46

بسبب انقطاع الانترنت.. اعتصام في صيدا امام مبنى اوجيرو

منذ 57 mins 5 September، 2022
اعتصام2
لبنان

اعتصم عشرات الموظفين في صيدا الذين يعتمدون بشكل كلي على خدمة الانترنت في عملهم في مبنى اوجيرو بالمدينة.

ودخل المحتجون صباحاً إلى المبنى لاستيضاح اسباب انقطاع الخدمة منذ الصباح، وقد اكد الموظفون ان المشكلة بدأت بعد إنقطاع خط الخدمات 24/24 اضافة الى عطل في المولد الكهربائي الخاص بالسنترال ما تسبب بتوقف الخطوط والانترنت،.

واكد المعتصمون ان عملهم يعتمد على خدمة الانترنت ولا يمكن تامين بديل لأن أوجيرو هي المصدر الوحيد لتامين هذه الخدمة، وليس كالخدمات الأخرى كالكهرباء والمياه والمواصلات وغيرها.

المصدر: قناة المنار

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