وفد “الطاقة الذرية” يغادر محطة زاباروجيه النووية ويبقي مراقبين اثنين فيها

أعلنت سلطات زابوروجيه أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية غادروا محطة الطاقة النووية، مؤكدة بقاء اثنين من المراقبين فيها. وقال عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف في وقت سابق، إن مهمة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية ستنتهي في 6 أيلول/سبتمبر، و”خططهم التالية غير معروفة”.

وزار وفد برئاسة مدير الوكالة رافائيل غروسي محطة الطاقة النووية، الأسبوع الماضي. وسار موظفو المحطة وروساتوم عبر أراضيها وأظهروا المناطق المتضررة من قصف القوات الأوكرانية.

المصدر: روسيا اليوم