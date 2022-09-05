استشهاد الشاب الفلسطيني طاهر محمد زكارنة (19 عاما) متأثراً بإصابته بالرأس برصاص الاحتلال خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2022 - 09:42

استشهاد الشاب الفلسطيني طاهر محمد زكارنة (19 عاما) متأثراً بإصابته بالرأس برصاص الاحتلال خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين

منذ 55 mins 5 September، 2022
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المصدر: اقتحام جنين

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