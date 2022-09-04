المتحدث باسم جيش العدو يعلن إصابة 6 جنود بينهم حالة خطرة ومستوطن بعملية إطلاق النار على الحافلة في منطقة الأغوار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2022 - 14:46

المتحدث باسم جيش العدو يعلن إصابة 6 جنود بينهم حالة خطرة ومستوطن بعملية إطلاق النار على الحافلة في منطقة الأغوار

منذ 18 mins 4 September، 2022
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