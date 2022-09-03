وزارة الزراعة اللبنانية: لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العامة خلال التنقل مع اشتداد موجة الحر

دعت وزارة الزراعة، في بيان، المواطنين إلى “أخذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العامة خلال التنقل أو التنزه في الاحراج و الغابات مع اشتداد موجة الحر”.

وشددت على “ضرورة إعلام الأجهزة المعنية بالتدخل السريع في عمليات إطفاء الحرائق والتي هي على أهبة الإستعداد لتنفيذ عمليات الإطفاء على جميع الأراضي اللبنانية”.

وأعلنت انه “سيتم التعاون مع البلديات والجمعيات الأهلية لتكون في حالة الجهوزية القصوى من أجل مواكبة الإنذارات المبكرة وتنظيم تدخل المتطوعين من المواطنين”.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمزارعين “متابعة النشرات الإرشادية التي تصدر عنها وعن المؤسسات التابعة لها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام