حركة فتح في صور تنظم وقفة تضامنية مع الاسرى في سجون الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2022 - 11:36

حركة فتح في صور تنظم وقفة تضامنية مع الاسرى في سجون الاحتلال

منذ 1 ساعة 3 September، 2022
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لبنان

نظمت حركة فتح في منطقة صور وقفة تضامنية مع الاسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي في مخيم الرشيدية، في حضور أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان الحاج فتحي أبو العردات، عضو قيادة الساحة جمال قشمر واعضاء في قيادة الإقليم، القائد العسكري والتنظيمي للحركة في صور اللواء توفيق عبدالله وقيادة وضباط الحركة التنظيمية والعسكرية في لبنان ومنطقة صور، أمناء سر المناطق ومنطقة عمار بن ياسر وجمعية التواصل اللبناني الفلسطيني وممثلي فصائل الثورة الفلسطينية وحشد من ابناء مخيمات صور.

بداية، رحب المسؤول الاعلامي للحركة في منطقة صور محمد بقاعي بالحضور ثم القى امين سر الحركة وفصائل منظمة التحرير فتحي ابو العردات كلمة أكد فيها ان “الاحتلال سوف ينهزم  بينماالشعب باق ولن يستقر العالم بينما انتم تعانون في سجون الإحتلال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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