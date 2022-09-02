وزيرة الطاقة الفرنسية: سنشغل جميع المفاعلات النووية في هذا الشتاء – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2022 - 22:12
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وزيرة الطاقة الفرنسية: سنشغل جميع المفاعلات النووية في هذا الشتاء
منذ 2 ساعة
2 September، 2022
المفاعلات النووية
فرنسا
وزيرة الطاقة الفرنسية
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