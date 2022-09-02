الشيخ يزبك: للإسراع في تشكيل الحكومة وإنجاز انتخاب رئيس الجمهورية

اعتبر الوكيل الشرعي العام للسيد علي الخامنئي الشيخ محمد يزبك ان “الإهمال عمّ كل الوطن والسلطة غائبة ومتلهية كأسلافها بمغارة علي بابا والأربعين حرامي، ولم نبق على حافة الانهيار، والتعطيل ضارب أطنابه”.

وطالب ب”الإسراع في تشكيل الحكومة، وإنجاز انتخاب رئيس للجمهورية، قادر على إنقاذ الوطن، مؤمنا بلبنان واستقلاله وسيادته وقوته، وعدم الارتهان إلى الخارج، وبموقف واضح وصلب من العدو الاسرائيلي ومقاومته، وانتزاع ثرواتنا وتحرير ما تبقى من أرضنا”.

وقال في خطبة ألقاها في مقام السيدة خولة في بعلبك: “عراقنا الحبيب الذي جبل ترابه بدماء الأحرار في مواجهة أميركا وداعش، يتآمرون عليه تنفيذا للمخطط الأميركي بتمزيقه وسلبه سيادته واستقلاله، وإبعاده عن أشقائه في المنطقة وفلسطين. وقد فوت العقلاء الحريصون على شعبهم وأهلهم الفتنة العمياء من أميركا وإسرائيل”.

وتابع سماحته: “أتمنى على العراقيين الغيارى على مصلحه العراق إنجاز الاستحقاقات الدستورية، فإن أمن العراق واستقراره هو أمن للمنطقة واستقرارها”.

وأضاف: “ندين اعتداءات العدو الإسرائيلي على سوريا، وانتهاك الأجواء اللبنانية، ولا يجدي العدو الإسرائيلي التهرب إلى الأمام من مستنقعه الداخلي والانتخابي، فإن أيام الكيان المؤقت اقتربت”.

ووجه التحية إلى “الأسير البطل المقاوم خليل عواوده، وانتصاره في معركة الأمعاء الخالية على السجان، وانتزاع حريته. ونحيي جميع الأسرى الذين أرغموا العدو على تنفيذ مطالبهم، والشهداء والمقاومين في داخل فلسطين الذين يسطرون في كل صباح ومساء أسطورة في مواجهاتهم لجيش العدو الاسرائيلي، ونحيي شعبنا الصابر والصامد والقاهر للعدو، وما النصر إلا صبر ساعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام