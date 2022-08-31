الأسير عواودة يعلق الإضراب عن الطعام بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف إعتقاله الإداري

علق الأسير المجاهد خليل محمد عواودة إضرابه المفتوح عن الطعام بعد التوصل إلى اتفاق مكتوب يقضي بتحديد سقف الإداري والإفراج عنه بتاريخ 02/10/2022.

وأوضحت مؤسسة مهجة القدس في بيان أن الإتفاق يقضي على ابقاء الأسير خليل عواودة في مشفى أساف هروفيه حتى تعافيه.

وشدد مهجة القدس على أن انتصار عواودة في معركة الأمعاء الخاوية وانتزاع حريته بعد خوضه إضرابًا بطوليًا يضاف إلى سجل انتصارات الحركة الأسيرة ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي.

ودعت المؤسسة إلى ضرورة فضح ممارسات الاحتلال الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني أمام العالم جراء ما يتعرض له من اعتقالات تعسفية تحت ما يسمى الاعتقال الإداري بدون توجيه أي إتهام.

وقالت في بيانها إن جميع المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر مدعوة للوقوف أمام الاحتلال الصهيوني والضغط عليها لوقف هذا الاعتقال التعسفي والإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال.

المصدر: مواقع