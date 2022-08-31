إعلام العدو: مقتل جندي اسرائيلي خلال مناورات بالدبابات في الشمال الليلة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2022 - 13:42
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رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله لإذاعة النور: لا يمكن أن ننسى قضية الإمام الصدر والذي استهدفه استهدف لبنان
السيد هاشم صفي الدين لإذاعة النور: لا تعليق خاص لدينا بالنسبة للعراق ونتمنى أن يكون شعبه ملتئماً دائماً بكافة انتماءاته
السيد صفي الدين: لا نبني معادلات وهمية بل معادلات قائمة على وقائع وذاهبون لتحصيل حقوق لبنان من خلال المسارات المتاحة
السيد صفي الدين: الوقت ليس وقت تأخير تشكيل الحكومة لأسباب ثانوية وحزب الله يعمل على تذليل العقبات
السيد صفي الدين: يجب أن نعمل على انتخاب رئيس جمهورية ضمن المهلة المقررة والملف بحاجة لروية وإيجاد مخارج تناسب البلد
حركة أمل تقيم مهرجاناً عند الـ5:30 عصراً في صور لمناسبة ذكرى تغييب الإمام الصدر ورفيقيه يتحدث فيه الرئيس نبيه بري
الرئيس ميشال عون في ذكرى تغييب الإمام الصدر: تبقى مواقفه مصدر إلهام للعمل من أجل خلاص لبنان وشعبه
وزير الثقافة محمد المرتضى في ذكرى تغييب الإمام الصدر: ستظل بيننا لأنك انتصرت على استبدادهم فصاروا قبوراً وأنت ملء العيون
الوكالة الوطنية: توقف سنترال صيدا عن العمل بسبب عطل طرأ على مولد الكهرباء وعزل الجنوب هاتفياً عن بقية المناطق
الخارجية الإيرانية تعرب عن سعادة طهران لعودة الهدوء للعراق: نأمل أن تهيئ التيارات السياسية الأرضية لتأليف حكومة جديدة
الخارجية الإيرانية: الجمهورية الإسلامية تريد عراقاً مستقراً وآمناً وقوياً ويؤدي دوراً بناء في تطورات المنطقة
وكالة الأنباء الإيرانية: حركة الزوار على المنافذ الحدودية مع العراق تعود إلى طبيعتها
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: إذا لم يغلق ملف وكالة الطاقة الذرية فلن تكون هناك عودة لتنفيذ الاتفاق النووي
وزيرا خارجية روسيا وإيران يبحثان في موسكو إعادة إحياء الاتفاق النووي وأزمة أوكرانيا والمواقف الدولية منها
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: نعمل على إنشاء آليات مع شركائنا الإيرانيين لتعزيز العلاقات بعيداً عن الإملاءات
الدفاع الروسية: قذيفة مدفعية أوكرانية أصابت مبنى معالجة النفايات المشعة في محطة زابوروجيا النووية
الخارجية الروسية: زيارة فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزابوروجيا ستكشف حقيقة الاستفزازات الأوكرانية
مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا: نرحب بخطط وكالة الطاقة الذرية لتأسيس حضور دائم في محطة زابوروجيا
شركة غازبروم الروسية: توقف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" بالكامل بسبب أعمال الصيانة
الكرملين: روسيا متمسكة بالتزاماتها المتعلقة بتوريد الغاز لكن لا يمكنها الوفاء بها بسبب العقوبات
المستشار الألماني أولاف شولتس: روسيا تحاول التأثير على قرارات أوروبا من خلال خفضها واردات الغاز
أسوشيتد برس: التضخم في منطقة اليورو يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بمعدل 9.1%
مواجهات بين الفلسطينيين وقوات العدو عقب اقتحامها بلدة سلواد في رام الله بالضفة الغربية المحتلة واعتقالها عدداً من الشبان
قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم المسجد الأقصى المبارك وتعتقل أحد حراسه خلال قيامه بعمله في باحاته
نادي الأسير الفلسطيني: قوات القمع تقتحم مجموعة من أقسام الأسرى في سجن "ريمون" وتنفذ عمليات قمع وتنكيل بحقهم
جيش العدو يعلن مقتل أحد جنوده خلال مناورات بالدبابات في الجولان المحتل الليلة الماضية
وزارة النفط اليمنية: اقتراب ناقلة نفط من ميناء النشيمة في شبوة لنهب كميات ضخمة من نفط البلاد الخام
السلطات الباكستانية: مصرع 36 شخصاً وإصابة أكثر من 1900 آخرين جراء الأمطار الغزيرة في البلاد خلال الساعات الماضية
إعلام العدو: مقتل جندي اسرائيلي خلال مناورات بالدبابات في الشمال الليلة الماضية
منذ 19 mins
31 August، 2022
الجيش الاسرائيلي
جيش الاحتلال
جيش العدو
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