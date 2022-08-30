بارزاني للكاظمي هاتفياً: آن الأوان للبدء بحوار شامل بشأن القضايا الخطيرة التي تواجهها البلاد

بحث رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي “التطورات الخطيرة” في البلاد. وقال بارزاني في تغريدة على “تويتر” “أشعر بالانزعاج الشديد إزاء الحلقة الجديدة للعنف في العراق، تحدثتُ إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للتأكيد على استعداد حكومة إقليم كردستان للمساعدة في إحلال السلام والاستقرار في أنحاء البلاد كافة”، حسب قوله.
وأضاف “آن الأوان للبدء بحوار شامل وصريح بشأن القضايا العميقة والخطيرة التي تواجهها البلاد”، مؤكداً أنه “يجب أن نتحلى بالشجاعة الكافية لتحديد جوهر الاختلافات مع بعضنا البعض، وأن نتقبل أن الوضع الذي نحن فيه الآن جميعاً، يتطلب حلاً دائماً”.
المصدر: الفرات نيوز