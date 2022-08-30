العراق .. خروق عديدة لحظر التجوال ودعوات سياسية إلى التهدئة

تتواصل في العاصمة العراقية بغداد والعديد من المحافظات حالات إقتحام مؤسسات الدولة وإغلاق المرافق العامة رغم قرار حظر التجوّل في كافة الأراضي العراقية. وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين.

وذكرت القيادة في بيان مقتضب: أن “قيادة العمليات المشتركة تعلن حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين الى إشعار آخر، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً”.

ومنذ الظهيرة تصاعدت حدة الاحتجاجات عقب إعلان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اعتزالَه العمل السياسي نهائياً، وإغلاق كافةِ المؤسساتِ إلا المرقدَ والمتحفَ الشريفين، وهيئةَ تراثِ آلِ الصدر.

وعلى الرغم من إعلان التيار الصدري منع رفع شعاراته في التحركات، استطاع انصار التيار اقتحام المنطقة الخضراء وسط بغداد، ودخلوا القصر الجمهوري قبل أن تخرجهم قوات الأمن، واحتشد آخرون في محافظات عدّة حيث قاموا بمحاصرة واقتحام مقرات رسمية وعدلية.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أعلن منع استخدام الرصاص وإطلاق النار على المتظاهرين من اي ظرف، مشيرا الى فتح تحقيق في أحداث المنطقة الخضراء ومصادر إطلاق النار ومحاسبة المقصرين وذلك عقب سقوط اصابات.

بدوره أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أن ما حصل لا يمكن تركه يتصاعد، داعيا العقلاء والمؤثرين الى التدخل والتحذير من الفوضى وإراقة دماء الأبرياء، كما دعا الأطراف لإطفاء نار الفتنة والتوصل إلى تفاهمات لحفظ وصون سيادة العراق واستقراره..

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد دعا القوى الوطنية إلى الترفع عن الخلافات وتحمل المسؤولية وإفساح المجال أمام القوى الأمنية للقيام بمهامها.

كما تتوالى الدعوات للتهدئة من الأطراف العراقية، فدعا الإطار التنسيقي التيار الصدري للعودة إلى طاولة الحوار، مشددا على عدم إمكانية الوقوف على الحياد حينما تتعرض مؤسسات الدولة للاعتداء وللانهيار، كما دعا الحكومة والمؤسسات الأمنية لحماية مؤسسات الودلة والمصالح العامة والخاصة، مؤكدا أن على الجميع درء الفتنة وتغليب العقل والحوار وتجنيب العراق الفوضى وإراقة الدماء، وضرورة وضع حلول عملية وواقعية تعتمد الدستور والقانون ولغة الحوار أساسا.

وأكد تحالف السيادة حرصه على السلم المجتمعي بين جميع القوى الفاعلة مبديا دعمه لحوار حقيقي يؤسس لمرحلة جديدة..

الكاظمي يثمن دعوتي السيد الصدر والعامري إلى ايقاف العنف

وثمن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، دعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري إلى إيقاف العنف. وقال الكاظمي في تغريدة له على “تويتر”، “أثمن دعوة سماحة السيد مقتدى الصدر إلى إيقاف العنف، كما أثمن دعوة الحاج هادي العامري، وكل المساهمين في التهدئة، ومنع المزيد من العنف”. وأضاف: “وأدعو الجميع إلى تحمل المسؤولية الوطنية لحفظ الدم العراقي”.

رئيس البرلمان يدعو لإطفاء نار الفتنة

ودعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، لإطفاء نار الفتنة والتوصل إلى تفاهمات لحفظ وصون سيادة الوطن واستقراره. وقال الحلبوسي في بيان، إن “ما آل إليه الوضع هذا اليوم ينذر بخطر كبير”، مبينا أنه “أمر لا يمكن السكوت عنه أو تركه يتصاعد دون تدخلٍ من العقلاء والمؤثرين من زعامات دينية وسياسية وعشائرية واجتماعية، تدفع باتجاه التهدئة وضبط النفس”.

وحذر الحلبوسي من الفوضى وإراقة دماء العراقيين الأبرياء عبر استخدام السلاح من أي طرف”، داعيا “جميع الأطراف لإطفاء نار الفتنة، والتوصل إلى تفاهمات؛ لحفظ وصون سيادة الوطن واستقراره، وحمايته من الانزلاق إلى تصادم يخسر فيه الجميع”.

السيد الصدر يعلن إضراباً عن الطعام حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح

هذا، وقرر زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، الاضراب عن الطعام حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح. وقال رئيس الكتلة الصدرية المستقيلة، حسن العذاري، في تغريدة على حسابه في “تويتر”، إن “زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ، اعلن اضراباً عن الطعام، حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح”.

الفياض يدعو إلى حماية العملية السياسية واحترام التداول السلمي للسلطة

ومن جانبه، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الاثنين، أن الهيئة ستبقى خارج الاصطفافات السياسية. وقال الفياض خلال مؤتمر أمني عقده في نينوى: “إننا في هيئة الحشد الشعبي سنبقى معاهدين أبناء شعبنا البطل على أن نكون خارج الاصطفافات السياسية”.

وأضاف، “نكرر ثوابتنا في حماية العملية السياسية واحترام التداول السلمي للسلطة”، مناشدا “كل الأطراف على أن تتصرف بمسؤولية عالية تجاه هذا الوطن وأمنه واستقراره وأن نحتكم إلى الدستور والقوانين”.

سلطة الطيران المدني: الرحلات في مطار بغداد مستمرة ولا يوجد أي توقف

وأعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الإثنين، استمرار الرحلات في مطار بغداد الدولي. وقال مدير إعلام سلطة الطيران المدني جهاد الديوان، إن “الرحلات في مطار بغداد مستمرة، ولا يوجد أي توقف فيها”.

محافظ نينوى يطمئن المواطنين باستقرار الوضع الأمني في المحافظة

وطمأن محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الإثنين، المواطنين باستقرار الوضع الأمني في المحافظة. وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان إن “محافظ نينوى نجم الجبوري طمأن المواطنين باستقرار الوضع الأمني في المحافظة”. ودعا المحافظ الأهالي إلى “الالتزام بمقررات قيادة العمليات المشتركة الخاصة بحظر التجوال باستثناء الحالات الإنسانية”

رئيس إقليم كردستان: التصعيد لن يحل المشكلة وأوضاع البلد تستدعي غاية الحكمة

أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أن التصعيد لن يحل المشكلة، مبينا أن أوضاع البلد تستدعي غاية الحكمة. وقال “نتابع عن كثب وبقلق عميق التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها اليوم بغداد ومناطق أخرى في البلاد”، داعيا الأطراف كافة إلى “ضبط النفس وأن لا تسمح بانفلات الوضع عن السيطرة أكثر مما عليه”.

وأضاف، أن “التظاهر السلمي حق دستوري مكفول، اما التصعيد وتعطيل مؤسسات الدولة فلن يحل أي مشكلة، بل يزيد الوضع تعقيداً، لذا يجب حفظ هيبة مؤسسات الدولة وعدم إعاقة مهامها وأعمالها”، لافتا الى أن “على القوات الأمنية التعامل بمنتهى الحيطة والحذر مع الوضع وعدم السماح لتحول التظاهرات والأحداث إلى ذريعة لزيادة التدهور في الوضع الأمني، ومنع سقوط ضحايا في صفوف المواطنين”.

وتابع أن “أوضاع البلد تستدعي غاية الحكمة، والعودة إلى المنطق، والمباشرة بحوار وطني ومسؤول، وتعاون الجميع، لينجو العراق من هذا الوضع الصعب ولا تفلت الأمور من عقالها”، مؤكدا أن “إقليم كردستان، وكما هو دائماً، سيساعد في الحل وخلق التفاهم بين الأطراف العراقية، ولهذا ندعو مرة أخرى كل القوى والأطراف العراقية المعنية للقدوم إلى أربيل والاجتماع فيها وتدشين حوار جاد لتجاوز هذا الوضع المتأزم للبلد”.

وزير خارجية العراق يزور طهران ويلتقي بالمسؤولين وعلى رأسهم السيد رئيسي

وأكد الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي خلال لقائه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في طهران أن للمرجعية العراقية دور هام في حوار التيارات السياسية. وشدد السيد رئيس على أن أمن واستقرار العراق يتحقق بالحوار بين التيارات السياسية، وأن أمن العراق مرتبط بالحوار على أساس الدستور بهدف التفاهم على تشكيل حكومة جديدة.

وخلال لقائه نظيره الإيراني، شدد وزير الخارجية العراقي على أن أمن العراق وإيران مرتبطان ببعضهما البعض، مؤكداً أن العراق لن يسمح بتهديد ايران انطلاقا من اراضيه. كما عبر عن تقديره لوجهة النظر المسؤولة لإيران بشأن التطورات في البلاد.

ومن جانبه، شدد وزير الخارجية الايراني على أهمية استقرار العراق والحفاظ على وحدته واحترام مؤسساته. وأكد حسين أمير عبد اللهيان لنظيره العراقي وجهة نظر طهران حول حل القضايا بالساحة العراقية عبر الإطار القانوني.

وقال بيان صادر عن الخارجية عقب لقاء عبد اللهيان وزير الخارجية العراقي اليوم الاثنين، “شدد وزير الخارجية على وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يخص حل القضايا على الساحة الداخلية في العراق في إطار العمليات القانونية والحفاظ على سلطة الحكومة العراقي”.

من ناحية أخرى، أكد البيان أن “فؤاد حسين، اعتبر العلاقات بين البلدين بأنها مهمة، مقدرا وجهة النظر المسؤولة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال التطورات الداخلية في العراق”.

الرئيس المصري يؤكد دعم بلاده لأمن واستقرار وسلامة الشعب العراقي

عربياً، أكد رئيس جمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، أن الجهود قائمة لدعم مسارات الحوار والتلاقي، فيما أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى دعم بلاده لأمن واستقرار وسلامة الشعب العراقي. وذكر إعلام رئاسة الجمهورية العراقية في بيان أن “رئيس الجمهورية برهم صالح، تلقى مساء اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي”.

وقال السيسي خلال الاتصال الهاتفي، بحسب البيان، إن “القيادة المصرية تتابع باهتمام التطورات في العراق بحكم العلاقة الأخوية التي تجمع البلدين”، مؤكداً “دعم جمهورية مصر العربية لأمن واستقرار وسلامة الشعب العراقي”.

وأشار إلى “العلاقة التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين”، معرباً عن “أمله في تجاوز الأزمة السياسية عبر الحوار وبما يحقق الاستقرار والأمن والرخاء للعراقيين”.

من جانبه، عبّر الرئيس برهم صالح عن شكره وتقديره إلى الرئيس السيسي لاهتمامه ومتابعته للوضع في البلد، مشيرا إلى “الجهود القائمة لدعم مسارات الحوار والتلاقي”. وأكد “عمق العلاقة الطيبة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات وبما يحقق المصالح المشتركة”.

البرلمان العربي يدعو الأطراف السياسية العراقية الى الحوار ووقف التصعيد

ودعا البرلمان العربي، اليوم الاثنين، الأطراف السياسية بالعراق كافة، لإعلاء المصلحة الوطنية ووقف التصعيد والجلوس على طاولة الحوار. وذكر البرلمان العربي في بيان، أن “على جميع الأطراف والقوى السياسية العراقية، ضرورة ضبط النفس ومنع التصعيد وإعلاء المصلحة الوطنية للعراق ووقف العنف حقناً للدماء العراقية”.

وأضاف، أن “الحوار البنّاء والحفاظ على المسار السلمي للعملية السياسية وفقاً للدستور العراقي هو الطريق السليم للحفاظ على مقدرات جمهورية العراق وشعبها الكريم”. وشدد البرلمان العربي على “أهمية عودة الهدوء للساحة العراقية وجلوس كافة الأطراف على طاولة الحوار وتحمل المسؤولية الوطنية في ظل الظروف الحرجة التي يشهدها العراق، للخروج بحل يضع مصلحة الشعب العراقي فوق أي اعتبار بعيداً عن أي مصالح ضيقة”، مؤكداً أن “أمن واستقرار العراق هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة”.

واشنطن: لا ينبغي تعريض أمن العراق واستقراره وسيادته للخطر

دولياً، أكدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، اليوم الاثنين، أنه لا ينبغي تعريض أمن العراق واستقراره وسيادته للخطر، منوهة بأن الوقت حان الآن للحوار لحل الخلافات.

وذكرت السفارة أن “تقارير الاضطرابات في جميع أنحاء العراق اليوم مثيرة للقلق حيث لا تسمح للمؤسسات العراقية بالعمل، تشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء تصاعد التوترات وتحث جميع الأطراف على أن تظل سلمية وأن تمتنع عن القيام بأعمال يمكن أن تؤدي إلى دوامة من العنف”. وأضافت، أنه “لا ينبغي تعريض أمن العراق واستقراره وسيادته للخطر، حان الوقت الآن للحوار لحل الخلافات، وليس من خلال المواجهة”.

وتابعت أنه “يُعد الحق في الاحتجاج العام السلمي عنصرا أساسيا في جميع الديمقراطيات، ولكن يجب على المتظاهرين أيضاً احترام مؤسسات وممتلكات الحكومة العراقية، التي تنتمي إلى الشعب العراقي وتخدمه ويجب السماح للمؤسسات بممارسة عملها”.

‏يونامي تدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف فوراً

ودعت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف فوراً. وذكر (يونامي) في بيان مقتضب، “ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف فوراً”، لافتا الى ان “ضبط النفس والتهدئة ضروريان لكي يسود صوت العقل”.

المصدر: مواقع