الرئيس الايراني عم المفاوضات النووية: لضرورة رفع العقوبات بشكل عملي وحل المسائل المتبقية جوهرياً

أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي الاثنين، في ندوة صحفية بطهران، أنه “من غير الممكن التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي قبل حل الملفات العالقة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل أساسي”.

وتابع رئيسي أن بلاده “أكدت خلال المحادثات النووية ضرورة رفع العقوبات بشكل عملي وحل المسائل المتبقية جوهرياً”. وأكد أن الأطراف التي انتهكت الاتفاق النووي يجب أن تعود إليه وأن ترفع العقوبات، متابعاً “حصلنا على التقنية النووية وليس بإمكان أحد أن يسلبنا هذا الحق على الإطلاق”، مضيفا أن بلاده لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، “وهذا النوع من الأسلحة لا مكان له في إستراتيجيتنا الدفاعية”.

وكشف رئيسي عن أنه “لن يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر/أيلول المقبل”.

كما قال إن “التهديدات الإسرائيلية لإيقاف برنامج إيران النووي السلمي “لم تنجح ولن تنجح في المستقبل”، موضحا أن “الكيان الصهيوني يعرف جيدا أنه ليس بإمكانه مهاجمة إيران”.

كلام رئيسي يأتي في وقت قال فيه المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني إن المفاوضات النووية “تسير ضمن مسار إيجابي، وأن القضايا المتبقية تتعلق برفع العقوبات، وهي قليلة، لكنها جوهرية وحساسة”.

وأضاف -في لقاء مع وكالة الأنباء الإيرانية- أن طهران “ستجيب على الرد الأميركي لإحياء الاتفاق النووي في أول فرصة ممكنة، وذلك بعد انتهاء دراسة الخبراء له”. وقال المتحدث إن الإعلان عن تفاصيل المفاوضات لا يخدم تحقيق النتائج المرجوة منها.

وجود إيران في المنطقة صانع للأمن

ورداً على سؤال حول تقدم عضوية إيران في منظمة شنغهاي للتعاون ودور هذه العضوية في تطوير العلاقات الإيرانية الصينية ، أوضح الرئيس آية الله رئيسي ” بقدر ما استطاع وجود الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة أن يخلق الأمن في المنطقة، فإن دورنا الاقتصادي ليس بهذا المستوى، لذا يجب علينا القيام بذلك. وإن التعاون مع البلد الصديق في المجال التجاري والاقتصادي يمكنه ان يكون مؤثرا جدا لعلاقات الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وأكد أن “الجمهورية الإسلامية ما زالت مصممة على تنفيذ برنامج الـ 25 عاما الموقع بين البلدين وبما يتماشى مع العديد من أوجه التعاون التي أجريناها مع الصين حتى الآن، ولا ينبغي ان تؤثر الاجواء الدولية والقضايا الاخرى بأي شكل من الأشكال على العلاقة مع الصين”.

وقال رئيس الجمهورية إن “التعاون الدولي ، وخاصة علاقات الجوار، مهم جدا بالنسبة لنا. نحن نعتمد التوازن فيما يتعلق بجميع البلدان ، وهذا التوازن موجود دائمًا على أجندة سياستنا الخارجية ، وخاصة تجاه الدول الجارة والصديقة”.

المصدر: مواقع