تجمّع الشركات المستوردة للنّفط ينفي خبر الاقفال غدا الاثنين

صدر بيان عن تجمّع الشركات المستوردة للنّفط جاء فيه “ورد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده ان “الشركات المستوردة للنفط اعلمت المحطات انها ستقفل غدا ولن تسلّم المحروقات”.

وتابع البيان “إنّ تجمّع الشّركات المستوردة للنفط ينفي هذا الخبر، ويُطمئن المواطنين انّ غالبية الشركات ستسلّم مادتيّ البنزين والمازوت يوم غد الاثنين الواقع في ٢٩ آب ٢٠٢٢ كالمعتاد فور صدور جدول تركيب الأسعار. اما في ما خصّ إقفال بعض الشركات، فهذا أمر يعود الى أعمال الصّيانة، أو الى نفاذ البضاعة، وهذه الشركات تنتظر بواخر خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة”.

المصدر: بريد الموقع