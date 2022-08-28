طالبان تتهم باكستان بالسماح بانتهاك مجال افغانستان الجوي

قالت حكومة حركة طالبان إن “طائرات أمريكية بدون طيار تدخل أفغانستان عبر باكستان”، مشددة على أنه “ينبغي على باكستان ألا تسمح باستخدام مجالها الجوي ضد أفغانستان”.

وقال وزير الدفاع في حكومة طالبان، المولوي محمد يعقوب مجاهد، في مؤتمر صحفي إن “طائرات أمريكية بدون طيار تدخل أفغانستان عبر باكستان، ويجب ألا تسمح باكستان باستخدام مجالها الجوي ضد أفغانستان”.

وأشار إلى أن “الطائرات المروحية التي تم نقلها إلى دول الجوار بعد سقوط الحكومة السابقة هي ملك الأفغان”.

وأوضح المولوي محمد يعقوب مجاهد قائلا: “التشكيل الحالي للجيش يبلغ 150 ألف جندي، وما زال العمل مستمرا في هذا الصدد”.

وأردف: “قوات الجيش الإسلامي الأفغاني قادرة على الدفاع عن سيادة الأراضي والحفاظ على استقلال البلد، وتستمر جهود حثيثة في سبيل رفع كفاءة الجيش وتطوير إمكانياته العسكرية”.

المصدر: وكالات