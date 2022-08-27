الرئيسان الجزائري والفرنسي يوقعان اتفاق “شراكة متجددة” بين البلدين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2022 - 18:22

الرئيسان الجزائري والفرنسي يوقعان اتفاق “شراكة متجددة” بين البلدين

منذ 35 mins 27 August، 2022
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