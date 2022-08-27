قاسم: علاقتنا مع الجبهة الشعبية إستراتيجية ومتينة وهدفنا واحد

قال المتحدّث باسم حركة حماس حازم قاسم إن علاقة حركة حماس مع الجبهة الشعبيّة علاقة إستراتيجيّة ومتينة، وأضاف قاسم في تصريحات إذاعية، في ذكرى استشهاد الأمين العام أبو علي مصطفى نعتز ونفتخر بعلاقة كتائب القسام مع كتائب أبو علي مصطفى.

وتابع قاسم، هذه العلاقة تتطوّر يومًا بعد يوم، ونحن في خندقٍ واحد، ومتجهين نحو هدف واحد على درب الشهداء القادة.

وأردف قاسم، عندما نتحدّث عن أبو علي مصطفى نتحدّث عن أحد رموز وقادة شعبنا الفلسطيني وعنوان التضحية الحقيقيّة.

وقال قاسم ان الجبهة الشعبيّة حزب مقاوم حقيقي، وعندما استهدف الاحتلال القائد الوطني أبو علي مصطفى كان يظن أنه سيوقف بهذا الاغتيال حالة المد الثوري.

وتابع، أبو علي مصطفى هو صاحب المقولة الشهيرة التي تستحق أن تكتب بماء الذهب، حيث قال عند وصوله إلى فلسطين “عدنا لنقاوم على الثوابت لا نساوم”.

وأردف، هذه المقولة يجب أن يتبناها الجميع، والترفّع عن الانسياق إلى مشاريع ومسارات شاذة عن الاجتماع الوطني من أجل المصالح هنا وهناك.

وأكد قاسم في ذكرى اغتيال الشهيد القائد أبو علي مصطفى على أن شعبنا قادر على التصدي لجرائم الاحتلال، ولا ننسى عملية الـ17 من أكتوبر البطولية التي جاءت ردًا على اغتياله.

المصدر: وكالة شهاب