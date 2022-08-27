الأمين العام لحركة الجهاد يستقبل وفدًا قياديًّا من حماس للتأكيد على عمق العلاقة بين الحركتين

استقبل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، مساء يوم أمس الجمعة، في مكتبه، وفدًا قياديًّا من حركة المقاومة الإسلامية حماس ضم نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، ونائب رئيس الحركة في غزة د. خليل الحية، وعضو المكتب السياسي زاهر جبارين، وذلك بحضور عضوي المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أكرم العجوري، وعبد العزيز الميناوي، وقادة آخرين من الحركتين.

واستعرض المجتمعون التطورات في المنطقة، والقضية الفلسطينية، ومحاولات الاحتلال إجهاض المقاومة الفلسطينية المتصاعدة، ومجريات معركة “وحدة الساحات” التي خاضتها سرايا في قطاع غزة، مستحضرين عظمة الشهداء، ووحدة المقاومة، وتضحيات الأسرى الذين شرعوا في معركة مع الاحتلال.

ووجه المجتمعون التحية للشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، وترحموا على شهداء العدوان الأخير، وفي المقدمة منهم القادة الكبار تيسير الجعبري وخالد منصور.

وأكد المجتمعون أن القدس عاصمة فلسطين الأبدية، وستبقى مركزًا للصراع، وعنوانًا لوحدة الشعب الفلسطيني في كل مكان، وأن العدو لن يفلح في تهويدها أو تقسيم مسجدها الأقصى المبارك، موضحين أن معركة القدس ما زالت مستمرة، ولن تتوقف حتى تطهيرها من دنس العدو.

وتحدث قادة حماس والجهاد عن عمق العلاقة بين الحركتين، وعن مواصلة العمل معًا من أجل تحرير الأرض والمقدسات.

وشدد المجتمعون على أن العلاقة بين الحركتين هي علاقة راسخة وإستراتيجية، وفي تعاظم وتطور، خدمةً لمشروع المقاومة في فلسطين، وأن أي خلاف في موقف تكتيكي هنا أو هناك لا يمكن أن يمس بجوهر هذه العلاقة وتطورها وتقدمها.

وثمّن المجتمعون اللقاءات التي تمت بين الحركتين داخل فلسطين بهدف تطوير العلاقة خدمة للشعب الفلسطيني ومقاومته، داعين أبناء الحركتين إلى وحدة الصف وتطوير القوة وتعزيز المقاومة والتأكيد على وحدتها في كل الأماكن والظروف في إطار الغرفة المشتركة، ودعم كل الخطوات التي من شأنها أن تعظم وترسخ هذا الدور على قاعدة الاتفاق والتفاهم على تكتيكات المقاومة في إطار التكامل والعمل المشترك.

وأعلنت الحركتان دعمهما لخطوات الأسرى، ودعتا أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان إلى إطلاق أوسع حملة تضامن معهم، والتحرك في كل مكان نصرة لهم.

وأكدوا مواصلة العمل الوطني المشترك من أجل إنجاز وحدة وطنية فلسطينية حقيقة، تتجلى في ضرورة الإسراع بتشكيل مجلس وطني جديد على أسس وطنية صحيحة، مشيرين إلى أن حماس والجهاد ستبذلان وسعهما نحو الانخراط في جبهة وطنية واحدة تضم كل المخلصين والحريصين على وحدة الشعب الفلسطيني وإنهاء الانقسام والتوحد في إطار البيت الفلسطيني الجامع.

وشكر المجتمعون كل من يدعم المقاومة الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص جمهورية إيران وحزب الله في لبنان وكل القوى الحية المؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية والداعمة لخيار المقاومة.





المصدر: فلسطين اليوم