الحلبوسي: نجدد تأييدنا مبادرة الحوار ولا يمكن استمرار تعطيل البرلمان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2022 - 14:40

الحلبوسي: نجدد تأييدنا مبادرة الحوار ولا يمكن استمرار تعطيل البرلمان

منذ 1 ساعة 27 August، 2022
الحلبوسي: نجدد تأييدنا لمبادرة الحوار ولا يمكن استمرار تعطيل البرلمان
العراق - عربي وإقليمي
جدد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي السبت، تأييده “مبادرة الحوار من أجل حل الازمة السياسية الراهنة”، مؤكداً ضرورة عدم استمرار تعطيل البرلمان.

وقال الحلبوسي في كلمة له خلال المؤتمر الرابع عشر لمناهضة العنف ضد المرأة، “لا يتمنى أي أحد في العراق ان نصل الى هذه المرحلة، مجلس نواب معطل، وحكومة تصريف اعمال، فما قيمة العمل السياسي بدون سلطة تشريعية وتنفيذية؟”، مبينا أن “الدستور لا يتيح لنا تعطيل مؤسسات الدولة”.

واكد ان على الجميع “الجلوس إلى طاولة الحوار والمضي بانتخابات مبكرة”. وتابع الحلبوسي “لدينا فائض مالي هائل بسبب ارتفاع أسعار النفط ولكننا لا نستطيع التصرف به”، محذراً من انه “بدءاً من السنة الجديدة لا يمكننا الانفاق على مؤسسات الدولة دون إقرار الموازنة وأن مصالح الناس سوف تتوقف اذا بقي الحال هكذا”.

المصدر: الفرات نيوز

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