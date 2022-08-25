روسيا وفرنسا تبحثان الوضع حول محطة زابوروجيه النووية

أفادت وزارة الدفاع الروسية أن الوزير سيرغي شويغو ونظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو بحثا في أول مكالمة هاتفية بينهما، الوضع حول محطة زابوروجيه النووية. وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه “خلال المكالمة التي جرت الخميس بمبادرة من الجانب الفرنسي، أبلغ شويغو نظيره الفرنسي بالتقييمات الروسية لتصرفات الجيش الأوكراني التي تشكل خطراً على العمل الآمن للمحطة”.

وتمت الإشارة إلى أهمية قيام موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة إلى محطة زابوروجيه والاستعداد لتقديم المساعدة اللازمة لمفتشي الوكالة. والأسبوع الماضي أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن قصف أوكرانيا لمحطة زابوروجيه النووية يهدد بحدوث كارثة واسعة النطاق.

والأحد دعت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا لضبط النفس عسكرياً في منطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وتسريع زيارة خبراء الوكالة الذرية إلى المحطة.

المصدر: روسيا اليوم