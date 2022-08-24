الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون لليوم الثالث على التوالي إجراءاتهم التصعيدية

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء لليوم الثالث على التوالي إجراءاتهم التصعيدية بالامتناع عن الخروج إلى ما يسمى “الفحص الأمني”، ويرجعون وجبات الطعام.

وأوضح نادي الأسير، أنّ الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، سيمتنعون عن الخروج للفحص وإرجاع الطعام، لافتاً إلى أن ذلك يأتي استنادًا إلى ما قررته لجنة الطوارئ العليا للأسرى، التي شُكّلت باسم الفصائل كافة.

ولفت النادي في بيان له، إلى أن يوميّ الاثنين، والأربعاء، من كل أسبوع، ستكون أيام مركزية لتنفيذ الخطوات النضالية التمهيدية، على أن تنتهي مطلع أيلول المقبل بإضراب مفتوح عن الطعام تُشارك فيه كافة الفصائل في السجون.

وبين نادي الأسير أنّ خطوة الإضراب ستكون مرهونة بموقف إدارة السجون، إن ما استمرت بقرارها بفرض جملة إجراءات التضييق على الأسرى أم لا.

المصدر: فلسطين اليوم