أفادت وزارة الدفاع الروسي في بيانها اليومي عن سير العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا بإسقاط مقاتلة أوكرانية Su-27 و6 مسيّرات وتدمير عدد من المواقع العسكرية الأوكرانية.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع:

-أكثر من 75٪ من منطقة مارينكا بات تحت سيطرة القوات المتحالفة وعلى وشك تحريرها بالكامل.

– في اتجاه خيرسون-نيكولاييف، تم تدمير وحدات من اللواء الأوكراني الثامن والعشرين، ووصلت القوات المتحالفة إلى حدود منطقة نيكولاييف، كما يستمر تطويق مجموعة القوات الأوكرانية في منطقة أفدييفكا.

– تم تحرير منطقة كومسومولسكوي.

– في منطقة كوديما، تم محاصرة وحدة النخبة من القوات الأوكرانية الكتيبة 214 “OPFOR” من ثلاث جهات.

– في منطقة أرتيموفسك، تقدمت قوات التحالف وباتت بالقرب من زايتسيفو.

-تعرضت إحدى كتائب اللواء الأوكراني 66 لخسائر فادحة في منطقة نوفوميخيلوفكا دونيتسك، وسط هروب كبير لأفراد من الجيش الأوكراني.

– تم تدمير مجمع الرادار المضاد للبطاريات الأمريكية الصنع بالقرب من قرية روغان بمنطقة خاركوف.

-تم إصابة نقاط انتشار ألوية الهجوم الجوي والمحمولة جوا الأوكرانية في منطقتي سلافيانسك وكونستانتينوفكا، وتم تصفية ما يصل إلى 200 من المتطرفين.

-تدمير مدافع هاوتزر M777 الأمريكية في منطقة مارغانيتس في منطقة دنيبروبتروفسك

-تم إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز “Su-27” وست طائرات بدون طيار خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

المصدر: روسيا اليوم