حبيب: مصرف الاسكان سيمدد مهلة تقديم طلبات قروض الإسكان والطاقة الشمسية حتى 30 ايلول

كشف المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، في تصريح، أن “المصرف سيمدد من جديد مهلة تقديم طلبات قروض الإسكان والطاقة الشمسية حتى الثلاثين من ايلول المقبل”.

ولم يستبعد “تعديل مبلغ القرض في حال وصلتنا قروض إضافية من الصناديق العربية”.

واعلن ان “7 مصارف تجارية عاودت بدورها إعطاء قروض للإسكان وللطاقة”.

وأوضح ان “عدد المتقديمن بطلبات قروض الإسكان بالآلاف وهناك طلبات غير مستكملة بسبب نقص بعض الأوراق من جراء اضراب موظفي القطاع العام”.

وتحدث عن “مسعى الحكومة وسفير الكويت السابق عبد العال القناعي لدى الصندوق العربي لتحويل 50 مليون دينار كويتي الى مصرف لبنان، عطفا على القرض الموقع منذ 3 أعوام”.

واكد حبيب ان “عقد الرهن مع المقترض هو بالليرة اللبنانية، ويستحيل أن تنقلب عملة القرض من الليرة الى الدولار”.

وأوضح ان “قرض الصندوق العربي سيحول الى مصرف لبنان بالدينار الكويتي، ومصرف لبنان يسلم قيمة القرض الى مصرف الإسكان بالليرة اللبنانية”.

وكشف ايضا أن “إدارة مصرف الإسكان، وبهدف مساعدة المقترضين، قررت إعطاء 30 في المئة نقدا من ثمن العقار او نظام الطاقة الشمسية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام