المرتضى ردا على تصريحات غانتس: كيانكم لا يفهم إلا لغة المقاومة والقوة

رد وزيرالثقافة في حكومة تصريف الاعمال وسام المرتضى على تصريحات وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس التي قال فيها ان اي حرب مع لبنان ستشكل “مأساة للدولة اللبنانية ومواطنيها”. وقال المرتضى في بيان: آن لكم أن تعرفوا أننا قوم نقارع المآسي ونغلبها، وأن ما بيننا ليس مسألة منصة مقابل منصة فالحق والباطل لا يوضعان في كف واحدة، وإن أي محاولة منكم للتعرض بأي شكل من الأشكال لثروتنا ستجر، لا مأساة واحدة بل مآسي وويلات عليكم وعلى كيانكم المغتصب الخالي من القيم الإنسانية والذي لا يفهم إلا لغة واحدة هي لغة المقاومة والقوة”.