المرتضى ردا على تصريحات غانتس: كيانكم لا يفهم إلا لغة المقاومة والقوة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 22 2022 - 21:18

المرتضى ردا على تصريحات غانتس: كيانكم لا يفهم إلا لغة المقاومة والقوة

منذ 1 ساعة 22 August، 2022
المرتضى
لبنان

رد وزيرالثقافة في حكومة تصريف الاعمال وسام المرتضى على تصريحات وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس التي قال فيها ان اي حرب مع لبنان ستشكل “مأساة للدولة اللبنانية ومواطنيها”. وقال المرتضى في بيان: آن لكم أن تعرفوا أننا قوم نقارع المآسي ونغلبها، وأن ما بيننا ليس مسألة منصة مقابل منصة فالحق والباطل لا يوضعان في كف واحدة، وإن أي محاولة منكم للتعرض بأي شكل من الأشكال لثروتنا ستجر، لا مأساة واحدة بل مآسي وويلات عليكم وعلى كيانكم المغتصب الخالي من القيم الإنسانية والذي لا يفهم إلا لغة واحدة هي لغة المقاومة والقوة”.

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع برامج عاشوراء 2022
استطلاع برامج عاشوراء 2022

إغلاق مشاركة