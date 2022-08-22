الرئيس المشاط يشيد بدور أبناء قبيلة حاشد في مواجهة العدوان

أشاد الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، بدور أبناء ومشايخ قبيلة حاشد في التصدي للعدوان الأمريكي السعودي على مدى ثمانية أعوام.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين، الشيخ علي جليدان وعددا من مشايخ قبيلة حاشد، حيث ناقش اللقاء دور قبائل اليمن في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي، والتصدي لمؤامراته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

وفي اللقاء، أشاد الرئيس المشاط بوعي وبصيرة أبناء ومشايخ قبيلة حاشد، الذي تحطمت عليه كل مؤامرات الأعداء، وما قدمته من قوافل شهداء في سبيل الله، وعلى طريقة الحرية والاستقلال.

وحث الرئيس المشاط على مضاعفة الجهود واستمرار التحرك ورفد بالجبهات بالرجال والمال حتى تحقيق النصر والاستقلال.

المصدر: قناة المسيرة