طهران: واشنطن تماطل في المفاوضات النووية… واوروبا: رد ايران معقول

أكّدت الخارجية الإيرانيةُ تمسكَ الجمهوريةِ الإسلاميةِ بخطوطِها الحمرِ في ما خصَّ إحياءَ الاتفاقِ النووي، محملةً واشنطن المسؤوليةَ عن الوضعِ الحالي في المفاوضات.

واعتبر مسؤولُ السياسةِ الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن ردَّ إيرانَ على الاقتراحِ الذي قدّمَه الاتحادُ في الآونةِ الأخيرة بشأنِ الاتفاق النوويٍ معقول.

وخلالَ فعاليةٍ في اسبانيا قال بوريل ، قدمتُ اقتراحاً بوصفي منسقاً للمفاوضات ، وهناك ردٌّ من إيرانَ اعتبرتهُ معقولا. تمَ نقلُه إلى الولاياتِ المتحدة التي لم تَرُدَّ رسمياً بعد، وفقَ تعبيره.

المصدر: قناة المنار