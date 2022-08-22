غانتس يتحدث عن أزمة مع مصر

أعلن وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس الاثنين، أن “أزمة دبلوماسية اندلعت في الأيام الأخيرة بين “إسرائيل” ومصر، بشأن القتال مع غزة”. وعن التوترات المتزايدة مع مصر، قال غانتس، في مقابلة مع إذاعة “كان بيت” “أعتقد بالتأكيد أنه كانت هناك أيام من التوترات الناجمة عن نهاية عملية الفجر”، حسب قوله.

وأضاف غانتس “العلاقات بين الأصدقاء تشهد تقلبات صعودا وهبوطا..دون الدخول في حادثة معينة أو أخرى، سنعرف كيفية تثبيت العلاقات”، متابعا “آمل أن تنتهي في الأيام القليلة المقبلة”.

وكانت صحيفة “هآرتس” قد ذكرت نهاية الأسبوع، أن “التوترات الدبلوماسية مع مصر بدأت بعد أن رفضت “إسرائيل” كبح عملياتها في الضفة الغربية في أوائل أغسطس، كجزء من تفاهمات لوقف إطلاق النار لإنهاء القتال الإسرائيلي مع حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين”، على حد تعبير الصحيفة.

وبحسب “هآرتس”، توجه رئيس جهاز “الشاباك”، رونين بار، إلى القاهرة الأحد الماضي لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين هناك “بهدف وقف الأزمة الدبلوماسية مع ومصر”، ومن المقرر أن يجتمع بار مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، الذي ألغى مؤخراً رحلة مقررة إلى الأراضي المحتلة، “احتجاجا على تصرفات “إسرائيل” في أعقاب الحرب في غزة”، حسبما ذكرت الصحيفة.

المصدر: روسيا اليوم