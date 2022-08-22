الذهب يهبط لأدنى مستوى منذ 3 أسابيع بسبب مخاوف ارتفاع سعر الفائدة

هبطت أسعار الذهب لسادس جلسة على التوالي اليوم لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع متأثرة بقوة الدولار وتوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)للحد من ارتفاع التضخم.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1746.06 دولار للأوقية(الأونصة) من الساعة 01:31 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته منذ 28 يوليو إلى 1743.83 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة. وفقد الذهب ما يقرب من ثلاثة في المائة الأسبوع الماضي.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1758.80 دولار بحسب رويترز.

وارتفع الدولار 0.1 في المائة إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر أمام عملات منافسة مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وقال اقتصاديون في استطلاع إن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر وسط توقعات بأن التضخم وصل ذروته ومخاوف متزايدة من الركود.

وقالت سلسلة من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي إن على البنك مواصلة رفع تكاليف الاقتراض للسيطرة على التضخم المرتفع.

والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لأنه يؤدي إلى زيادة تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة لمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 19.06 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.3 في المئة إلى 893.38 دولار وزاد البلاديوم 0.2 في المئة إلى 2129.21 دولار.

المصدر: رويترز