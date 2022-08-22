ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف: لا نرى احتمالا لحل دبلوماسي في أوكرانيا ونتوقع صراعا طويلا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2022 - 01:16
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الشيخ نبيل قاووق: المقاومة جاهزة لتستعيد كامل الحقوق حيث سيكون النصر الجديد الذي ستقدمه لجميع اللبنانيين
الشيخ علي الخطيب: نستغرب الاصرار على تجريد لبنان من ورقة القوة التي يمتلكها وهو يخوض معركة استعادة ثرواته البحرية
النائب حسن فضل الله: لم نوافق ولم نقبل أن يمرر سعر 20 ألفا للدولار الجمركي وقمنا بالاتصالات للحؤول دون هذه الزيادة
المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: تم تكليف مكتب محاماة لملاحقة مطلقي الأكاذيب والمحرضين
سقوط أجزاء إضافية من إهراءات القمح في مرفأ بيروت من الجهة الشمالية واستمرار اشتعال النيران بالأجزاء المتبقية
الخارجية الإماراتية: سفيرنا سيعود لممارسة مهامه الدبلوماسية في طهران خلال أيام بعد التنسيق مع الخارجية الإيرانية
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي: لن نتراجع عن حقوق شعبنا في أي إجتماع ومفاوضات وسنواصل الجهود لحل مشاكل البلاد
الصحة العراقية: انقاذ 6 أشخاص على قيد الحياة وانتشال 4 وفيات من موقع الانهيار في كربلاء
الحكومة السودانية تعلن حالة الاستنفار والطوارئ جراء السيول التي طالت 6 ولايات وأودت بحياة أكثر من 80 شخصا وتشريد الآلاف
الجزائر: ارتفاع ضحايا الحرائق في ولايات شرقي البلاد إلى 43 قتيلا ونحو 200 جريح
الصين: ارتفاع إجمالي عدد ضحايا الفيضانات شمال غربي البلاد إلى 26 شخصا
الصومال: مقتل 21 شخصا وجرح 117 آخرين في هجوم إرهابي على فندق في العاصمة مقديشو
افغانستان: سقوط 22 قتيلا و45 جريحا بسبب الفيضانات في ولاية لوغار
روسيا: مقتل 16 شخصا بحادث سير وقع في منطقة أوليانوفسك شرق العاصمة موسكو
ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف: لا نرى احتمالا لحل دبلوماسي في أوكرانيا ونتوقع صراعا طويلا
البيت الأبيض: الرئيس جو بايدن يناقش هاتفيا مع ماكرون وشولتز وجونسون تطورات المفاوضات حول الملف النووي الإيراني
الشرطة الباكستانية تحاصر منزل رئيس الوزراء السابق عمران خان ومناصروه يحتشدون في محيط منزله لمنع اعتقاله
ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف: لا نرى احتمالا لحل دبلوماسي في أوكرانيا ونتوقع صراعا طويلا
منذ 2 ساعة
21 August، 2022
الامم المتحدة
الصراع في اوكرانيا
اوكرانيا
روسيا
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