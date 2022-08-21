اليمن: وفاة 7 أشخاص وإصابة 8 آخرون بصواعق رعدية في حجة

توفي 7 مواطنين يمنيين وأصيب 8 آخرون جراء الصواعق الرعدية في محافظة حجة.

وأوضح رئيس لجنة الطوارئ بالمحافظة الدكتور عبد الرحمن الملحاني أن الصواعق الرعدية مساء أمس السبت، أدت إلى وفاة 5 مواطنين وإصابة خمسة آخرين في مديرية قفل شمر.

وأشار إلى أن مواطناً لقي حتفه وأصيب اثنان آخران جراء الصواعق في مديرية مبين، فيما توفي مواطن في مديرية كعيدنة وأصيب آخر في مديرية الشاهل.

ودعا الدكتور الملحاني المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات المتعلقة بالاحتماء من الصواعق الرعدية وإطفاء الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة حفاظًا على حياتهم.

المصدر: المسيرة