شويغو: روسيا تستخدم طائرات “سو-57” وصواريخ “كينجال” في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2022 - 14:50

شويغو: روسيا تستخدم طائرات “سو-57” وصواريخ “كينجال” في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا

منذ 3 ساعة 21 August، 2022
أخبار موقع المنار

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