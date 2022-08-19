الرئيس الايراني يؤكد مسؤولية الحكومة في إزالة الحرمان من كل مناطق البلاد

وخلال استقباله الخميس أعضاء كتلة اهل السنة في مجلس الشورى الاسلامي، رأى السيد رئيسي أن “تعددية الأعراق والمذاهب في البلاد ميزة وفرصة لها، قائلاً إن الاهتمام بهذه الفرصة والميزة القيمة سيؤدي بالتأكيد إلى نمو البلاد وتطورها.

وفي إشارة إلى القضايا التي أثارها بعض النواب حول مشكلة البطالة والإسكان في بعض مناطق البلاد، قال رئيسي إن “القضاء على البطالة وخلق فرص العمل من أولويات الحكومة. في هذا الصدد ، من الضروري أن تتركز جميع جهودنا على منح الشعب الأمل في موارد وطاقات وامكانيات البلاد القيمة والعمل على استثمارها”.

وأضاف أن “حل مشاكل الناس في مجال الإسكان ، وخاصة الإسكان الريفي، مدرج على أجندة الحكومة، وقد أكدنا للجهات المعنية على تقديم التسهيلات في هذا المجال”.

وحول تنفيذ القرارات المصادق عليها خلال زياراته الى المحافظات، قال إن “تنفيذ قرارات الزيارات الى المحافظات امر حتمي وستبدأ الجولة الثانية من هذه الزيارات بشرط متابعة التنفيذ لهذه القرارات، بالإضافة إلى الوزراء، فقد طُلِب ايضاً من المحافظين ونائب رئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية متابعة تنفيذ قرارات هذه الزيارات والإشراف على ذلك بصورة جادة”.

وأشار إلى “إيمان حكومة الشعب بالاستفادة من القوى الفعالة بغض النظر عن العرق والدين”، وأضاف: لقد قلنا مرارًا وتكرارًا أن توظيف الكوادر المحلية والفعالة هو أحد الاولويات الرئيسية للحكومة الثالثة عشرة في اختيار الكوادر، لأن ذلك يزيد من الحافز في الجهاز التنفيذي للبلاد.

وأكد رئيس الجمهورية على موضوع توفير مياه الشرب، وتعزيز البنية التحتية وطرق النقل، وتفعيل الأسواق الحدودية بهدف تنظيم تجارة سكان الحدود، قائلاً “إننا نؤمن إيمانا راسخا بأن إزالة الحرمان عن المناطق المحرومة والاقل نموا في البلاد ، إلى جانب تقديم الخدمات للشعب ، سيعزز الأمن القومي”.