من هو الجيل “زد”؟ وما هي وظائفه المفضلة؟

كشفت دراسة جديدة عن الوظائف المفضلة لدى الأجيال المختلفة، وصولا إلى الجيل الحالي “زد”، وهو ‏الذي يعقب جيل الألفية.‏

وذكرت دراسة أجراها فريق البحث الاقتصادي في موقع التوظيف “غلاسدور”، الذي يسمح للموظفين بترك تقييمات ومراجعات لشركاتهم، أن جيل “زد”، وهم الذين ولدوا بين عامي 1997 و2021 هي العمل في شركات التوظيف.

ووفقا لاستطلاع رأي أجرته الدراسة، فإن المهن الأكثر إرضاء إلى جيل “زد” هي أن تكون المناصب التي يعملون فيها “إبداعية وغير فنية”، والتي تمنح الموظفين مزيدا من الحرية للتأثير على ثقافة الشركة، كما توفر لهم الفرصة لتشكيل ثقافة الشركة ويكون لها تأثير اجتماعي.

ويعتبر جيل “زد” أن العمل في منصب التوظيف داخل الشركة يحمل عامل مهم بالنسبة لهم، وهو أنه يمنح المزيد من الوكالات لتوجيه اتجاه الشركة، من خلال المساعدة في بناء قوى عاملة أكثر شمولا وتنوعا، أما بالنسبة للأجيال الأكبر سنا التي تسبق جيل “زد”، فإنهم يميلون إلى الوظائف القيادية.

وفي استطلاع الرأي، حصل اثنان من المناصب القيادية المختلفة على أعلى متوسط تصنيفات لجيل “زد” والجيل الذي يسبقه، وهما “الرئيس التنفيذي” و”الرئيس” على التوالي.

واحتل منصب “المدير التنفيذي” المرتبة السابعة بين أكثر المهن إرضاء لجيل الألفية، في حين تم تصنيف مناصب مثل “المكتب التنفيذي” أو “مدير العمليات” أو “الرئيس” على أنها أكثر الوظائف إرضاء للأجيال المتقدمة في العمر.

كما أفادت الدراسة أن “ثقافة الشركة ومكان العمل السام يلعبان دورا مهما في تقديم جيل “زد” استقالاتهم، والبحث عن وظائف أخرى”.

المصدر: سيوتنيك