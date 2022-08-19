الولايات المتحدة تسجل أكثر من 13500 إصابة بجدري القرود – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2022 - 10:42

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 13500 إصابة بجدري القرود

منذ 59 mins 19 August، 2022
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلن المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، عن تسجيل أكثر من 13 ألفا و500 إصابة بجدري القرود في البلاد.

وأوضح المركز في بيان، أمس الخميس، أنه تم رصد هذا العدد من الحالات في 49 ولاية أمريكية منذ ظهور الفيروس.

ومطلع أغسطس الجاري، أعلنت الحكومة الأمريكية جدري القرود “طارئة صحية عامة”، بعد تزايد كبير في أعداد الإصابات بالفيروس.

ومن شأن هذا الإعلان أن يسرع من وتيرة توزيع اللقاحات وتقديم العلاجات وتوفير الموارد الفيدرالية، للحد من تفشي جدري القرود في الولايات المتحدة.

وتصدرت ولاية نيويورك في عدد الإصابات بفيروس جدري القرود، جاءت بعدها ولايتا كاليفورنيا وإلينوي.

وظهر اسم جدري القرود لأول مرة عام 1958، عندما حدثت إصابتان لمرض شبيه بالجدري في مستعمرات من القردة المحفوظة للبحوث بالدنمارك.

المصدر: وكالة الاناضول

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