سرايا القدس – كتيبة نابلس تعلن استهداف قوة لجيش الاحتلال في شارع عمان في نابلس بشكل مباشر بصليات مكثفة من الرصاص – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2022 - 23:06

سرايا القدس – كتيبة نابلس تعلن استهداف قوة لجيش الاحتلال في شارع عمان في نابلس بشكل مباشر بصليات مكثفة من الرصاص

منذ 7 mins 17 August، 2022
أخبار موقع المنار

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