سرايا القدس – كتيبة نابلس تعلن استهداف قوة لجيش الاحتلال في شارع عمان في نابلس بشكل مباشر بصليات مكثفة من الرصاص – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
August 17 2022 - 23:06
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
17 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
ترددات البث
البث المباشر
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يلتقي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في قصر بعبدا
الرئيس ميقاتي من بعبدا: بحثنا في تشكيلة الحكومة وللحديث صلة ووجهات النظر كانت متقاربة
الرئيس عون: سعي بعض الدول لدمج النازحين السوريين بالمجتمع اللبناني هو جريمة لن يقبل لبنان بها مهما كلّف الأمر
وزير الثقافة محمد المرتضى: الجلسة الوزارية أمس تطرقت إلى ملف ترسيم الحدود البحرية والأمور مفتوحة على جميع الاحتمالات
وزير النقل علي حمية: نتعاون مع وزارة الاقتصاد لبناء مخزن استراتيجي للمواد الغذائية والحبوب لتحقيق الأمن الغذائي في لبنان
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: الممر الإلزامي لانتشال لبنان يمرُّ بانتشال الدولة من الفراغ السياسي
قوى الأمن الداخلي توقف أحد أخطر المطلوبين بجرم سرقة سيارات من محافظتي بيروت وجبل لبنان
القوى الأمنية تلقي القبض على سوري يقوم بتشغيل أطفال سوريين في الزراعة وتعنيفهم ببلدة جب جنين في البقاع الغربي
الخارجية السورية: تنفي الحكومة السورية أن تكون اختطفت أو أخفت أي مواطن أميركي دخل إلى اراضيها أو إلى مناطق تخضع لسيادتها
الخارجية السورية: على الجانب الأميركي وبشكل فوري وغير مشروط سحب قواته العسكرية الموجودة على أراضي سوريا بشكل غير شرعي
سلطات الاحتلال تجبر عائلة "شويكي" على هدم منزلها في حي الثوري المطل على المسجد الأقصى
رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني: "اسرائيل" وتركيا ستستعيدان التمثيل الدبلوماسي الكامل
العراق: انعقاد مؤتمر الحوار الوطني برعاية رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ومشاركة مختلف القوى وغياب التيار الصدري
مكتب رئيس الوزراء العراقي: المؤتمر يؤكد استمرار الحوار لإيجاد حل للأزمة ويدعو التيار الصدري للانخراط بالحوار الوطني
المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي: الاتفاق على إيقاف أشكال التصعيد والاحتكام لصناديق الاقتراع من خلال انتخابات مبكرة
المحكمة الاتحادية العليا في العراق تؤجل النظر بدعوى حل البرلمان إلى الثلاثين من الشهر الجاري
وزير الخارجية الإيراني: أبلغنا واشنطن وبقية الأطراف بملاحظاتنا وننتظر ردهم وأي اتفاق يجب أن يحترم خطوطنا الحمراء
وزارة الأمن الإيرانية: إلقاء القبض على أحد أخطر الإرهابيين لديه سوابق في الأعمال الإرهابية في 4 دول بالمنطقة
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في السودان إلى 77 قتيلاً وإصابة 30 آخرين وانهيار الاف المنازل
وزير الداخلية الجزائري: وفاة 24 شخصا جراء حرائق اندلعت في ولاية طارف شرقي البلاد والأحوال الجوية تصعّب عملية اخمادها
روسيا تقيل قائد أسطول البحر الأسود إيغور أوسيبوف بعد إنفجارات إستهدفت شبه جزيرة القرم
الأمم المتحدة: تصدير أكثر من نصف مليون طن قمح من أوكرانيا عبر البحر الأسود منذ بداية آب الجاري
وكالة الأنباء الألمانية: شركة يونيبر أكبر مستورد للغاز بألمانيا تتكبد خسائر بنحو 12 مليار يورو معظمها بسبب أزمة الغاز
مالي: ندعو مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة حول انتهاكات فرنسية صارخة لسيادتنا
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في احتفال وضع حجر الأساس لمشروع معلم جنتا للسياحة الجهادية الجمعة الساعة 5:30 عصراً في بلدة جنتا_ يحفوفا البقاعية
سرايا القدس – كتيبة نابلس تعلن استهداف قوة لجيش الاحتلال في شارع عمان في نابلس بشكل مباشر بصليات مكثفة من الرصاص
منذ 7 mins
17 August، 2022
نابلس
التعليقات
ذات صلة
3 إصابات في مخيم بلاطة بنابلس خلال محاصرة أحد المنازل وسط اشتباكات عنيفة
إعلام العدو يتحدث عن إطلاق نار تجاه جنود الاحتلال في نابلس
الآلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة “فجر الشهداء” في نابلس
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
شاركوا معنا في استطلاع برامج عاشوراء 2022
إغلاق
مشاركة