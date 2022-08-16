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August 16 2022 - 22:08

الاحتلال الأمريكي يعلن استهداف قاعدته في حقل العمر بدير الزور

منذ 2 ساعة 16 August، 2022
الاحتلال الأمريكي يعلن استهداف قاعدته في حقل العمر بدير الزور
سورية - عربي وإقليمي

أعلنت قوات الاحتلال الأمريكي أن هجوماً بالقذائف الصاروخية استهدف قاعدتها في منطقة حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي وذلك بعد أقل من 24 ساعة على هجوم استهدف قاعدته في منطقة التنف بريف حمص الشرقي.

وذكرت قوات الاحتلال الأمريكي في بيان اليوم أن عدداً من القذائف الصاروخية سقطت في محيط قاعدتها قرب حقل العمر النفطي مساء أمس الاثنين دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

ولفت البيان إلى أن “عدداً من الصواريخ لم تنفجر وتم استردادها” بالتعاون مع ما وصفتهم بشركائها من مسلحي ميليشيا (قسد) المدعومة منها.

ولم يذكر البيان وقوع أي إصابات أو أضرار نتيجة الاستهداف.

وجاء الهجوم بعد ساعات من استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في منطقة التنف بريف حمص الشرقي قرب الحدود السورية العراقية بعدد من القذائف أطلقتها طائرات مسيرة.

المصدر: وكالة سانا

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