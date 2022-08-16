إصابة عدد من الجنود الصهاينة اثر إطلاق نار تجاه بعضهم شمال طولكرم

أفاد إعلام العدو بأن اطلاق نار استهدف جنود الاحتلال قرب الجدار الفاصل في ضاحية شويكة شمال طولكرم. وأعلن المتحدث بإسم جيش الإحتلال أن ما جرى هو ليس عن عملية اطلاق نار، وان ظروف ما حصل لا تزال قيد الفحص.

ونقلت قناة “كان العبرية” عن مسؤول عسكري قوله “يبدو أنه ليس هناك عملية إطلاق نار، بل نيران صديقة قرب طولكرم”، وأضافت أنه “على غرار ما جرى قرب القدس منذ أشهر وأدى لمقتل ضابطين، جنود أطلقوا النار تجاه بعضهم بسبب تشخيص خاطئ”.

وأعلنت القناة 7 العبرية إصابة عدة صهاينة في الحادثة، بينهم إصابة خطيرة، وأشارت هيئة البث الإسرائيلية “كان” إلى أن عملية مطاردة تجري وراء منفذين محتملين للعملية إطلاق النار قرب طولكرم، في حين أعلنت مصادر فلسطينية أن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة. ولاحقاً، قالت إذاعة كان العبرية إن أوامر صدرت بانسحاب القوات التي اقتحمت طولكرم ووقف ارسال التعزيزات إليها.

وقالت القناة 13 إنه تم استدعاء وحدة الانقاذ الجوي “شلداغ” لموقع الهجوم، وهذه الوحدة مهمتها نقل وإنقاذ المصابين ونقلهم بالمروحيات.

وكان جيش الإحتلال قد اعلن في بادئ الامر ان عملية إطلاق النار وقعت في منطقة التماس بالقرب من طولكرم، في حين فرضت الرقابة العسكرية الصهيونية حظراً على نشر التفاصيل حول الحدث في طولكرم، قبل أن يتم نفي العملية، وإعلان أن تفاصيل الحادث ما يزال غامضاً.

المصدر: مواقع