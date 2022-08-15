الاطار التنسيقي يدعو العراقيين الى تظاهرات جماهيرية كبرى والصدر يقول إن القضاء خط أحمر

دعا الاطار التنسيقي العراقيين الى “الإستعداد العالي والجهوزية التامة للانطلاق بتظاهرات جماهيرية كبرى تحفظ للعراقيين دولتهم وتحقيق مطالبهم بالإسراع في تشكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصلاحيات”.

واضاف في بيان مساء اليوم الاثنين: الدولة دولتكم والبلد بلدكم وأنتم من عانيتم وكابدتم ودفعتم بأعز الشهداء للدفاع عنه ، وهذه التظاهرات ليست لحزب أو تيار أو جهة فهي تظاهرات الشعب الذي يحمي الدولة من أجل أن يعيش بأمان وسلام وسيادة واستقرار ، ومن أجل القضاء على البطالة والحرمان والفقر.

وبدوره أكد صالح محمد العراقي، وزير السيد مقتدى الصدر، اليوم، أن السلطة القضائية ومقرها خط أحمر. وقال ان المطالب هي إصلاح النظام بكل تفاصيله، موضحا انه يمنع المطالبة برجوع الكتلة الصدرية للبرلمان.

ونشر وزير القائد في تغريدة على حسابه اليوم سبع تعليمات يجب اتباعها في “التظاهرة المليونية” التي دعا اليها السيد الصدر قبل يومين. وقال نقلا عن السيد الصدر ان الاخير يطلب منع ذكر اسمه بالهتافات بالتظاهرات المقلة والتي اكد انها يجب ان تكون سلمية. واضاف ان المطالب هي إصلاح النظام بكل تفاصيله، موضحا انه يمنع المطالبة برجوع الكتلة الصدرية للبرلمان.

وكان وزير مقتدى الصدر، قد اعلن قبل يومين أن موعد “التظاهرة المليونية” التي دعا إليها السيد الصدر هو يوم السبت المقبل، مضيفا ان التجمع سيكون بساحة التحرير ثم المسير لساحة الاحتفالات.

المصدر: مواقع