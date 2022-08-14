رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان: القوات المسلحة لن تنحاز إلى أي طرف والسودان لا يتحمل مزيدا من التشرذم والتجاذبات السياسية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2022 - 13:42
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مراسل المنار: قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى بحثا عن منفذ عملية اطلاق النار
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السيد هاشم صفي الدين: تجربة المقاومة أثبتت أنها الاقوى ولا تهزم ليس فقط قوة السلاح بل قوة الايمان بالمعركة والميدان
السيد صفي الدين: كل محاولات النيل من المقاومة والمجتمع اللبناني لافقاره واجهتها المقاومة لأن ثقافتها الأمل والانتصار
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: لن تستطيع "إسرائيل" أن تستخرج الغاز إذا أردتم أن تضعوا رأسكم برأس المقاومة
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مجلس القضاء الأعلى في العراق: لا نملك الصلاحية لحل مجلس النواب ومهامنا تتعلق بإدارة القضاء فقط
رئيس مجلس النواب اليمني: لضرورة رفع الحظر الجوي عن المطارات اليمنية والسماح بتسيير رحلات إلى كافة الوجهات في العالم
وسائل إعلام يمنية: ارتكبت قوى العدوان 205 خروقات للهدنة الإنسانية والعسكرية في اليمن خلال الساعات الماضية
مقتل 52 شخصا على الأقل نتيجة الفيضانات التي تضرب السودان بسبب الأمطار الغزيرة منذ بدء موسم المطر في أيار الفائت
مدير إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية: نحذر واشنطن من العواقب في حال مصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وقع مصادقة فرنسا على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي
رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان: القوات المسلحة لن تنحاز إلى أي طرف والسودان لا يتحمل مزيدا من التشرذم والتجاذبات السياسية
منذ 1 ساعة
14 August، 2022
عبد الفتاح البرهان
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