رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان: القوات المسلحة لن تنحاز إلى أي طرف والسودان لا يتحمل مزيدا من التشرذم والتجاذبات السياسية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2022 - 13:42

رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان: القوات المسلحة لن تنحاز إلى أي طرف والسودان لا يتحمل مزيدا من التشرذم والتجاذبات السياسية

منذ 1 ساعة 14 August، 2022
أخبار موقع المنار

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