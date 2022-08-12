عبد السلام : هناك تغيُّر في المزاج الإقليميّ والدوليّ تجاه اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2022 - 18:14

عبد السلام : هناك تغيُّر في المزاج الإقليميّ والدوليّ تجاه اليمن

منذ 19 mins 12 August، 2022
محمد عبد السلام
اليمن - عربي وإقليمي

اعتبر رئيس الوفد الوطنيِّ اليمني محمد عبد السلام أن هناك تغيُّراً في المزاجِ الإقليميِّ والدوليِّ تجاه اليمن، ورأى أن السعودية أَدركت أن الحمايةَ الأميركيةَ لم تعد مضمونة.
وأوضح عبد السلام أنه ناقش مع الجانب الروسي التأثيرَ الواسعَ للأحداث في اليمن والخطرَ الأمريكي، لافتاً إلى أن هناك تغيُّراتٍ حقيقيةً في الموقف الروسي وإدراكِ أنَّ اليمنَ يستطيعُ أن يكونَ مؤثِّراً استراتيجياً، واَعلن عبد السلام أنه طالما هناك عدوانٌ وحصارٌ فإنَّ مِن حقِّ اليمنيينَ التحركَ في العالمِ مع كل المتضررين من المشروع الأمريكي ومنهم روسيا.

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