سعادة الشامي: السياسات الاقتصادية مطلوبة لوضع لبنان على مسار التعافي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2022 - 18:12

سعادة الشامي: السياسات الاقتصادية مطلوبة لوضع لبنان على مسار التعافي

منذ 2 ساعة 12 August، 2022
سعادة الشامي
لبنان

أكد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي أن المضي بالسياسات الاقتصادية المطلوبة هو ضروري لوضع لبنان على مسار التعافي.

وقال الشامي في بيان له الجمعة إن “الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لن ينقذ بحد ذاته البلد إذا لم نكن نحن جديين بما يكفي في متابعة التزاماتنا”، واضاف ان “متابعة الإصلاحات المطلوبة تتطلب عزيمة قوية ومثابرة وإرادة سياسية جامعة كما تتطلب من صناع القرار المضي قدما بالإصلاحات حتى ولو لم يكن هناك إجماع من جميع فئات المجتمع”، وفق تعبيره.

وطالب الشامي “جميع الافرقاء بتجاوز الخلافات السياسية والطائفية والمذهبية من أجل انقاذ البلد من أزمته غير المسبوقة ووضع الاجراءات الاصلاحية موضع التنفيذ فيل الذهاب الى انتخاب رئيس للجمهورية لان الوقت يضيق واي تأخير لن يؤدي الى زيادة حدّة الازمة فحسب بل سيزيد من الوقت اللازم للخروج منها”.

المصدر: قناة المنار

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