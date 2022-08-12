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August 12 2022 - 10:14

الآلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة “فجر الشهداء” في نابلس

منذ 57 mins 12 August، 2022
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عربي وإقليمي - فلسطين

لبى آلاف المواطنين في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، فجر اليوم الجمعة، صلاة “فجر الشهداء”؛ وفاءً لشهداء نابلس.

ويُشار إلى أنه جاءت فعالية “فجر الشهداء” بعد العديد من الدعوات التي صدرت في مدينة نابلس لأداء صلاة فجر الجمعة، وفاءً لروح شهداء نابلس وآخرهم الشهداء إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح وحسين طه.

وبدأت الفعالية بأداء صلاة الفجر في مسجد النصر وساحة المنارة، التي توافد عليها المشاركون من كافة أرجاء المدينة والمدينة والمخيمات.

وعقب انتهاء الصلاة ردد المشاركون التكبيرات وهتافات حماسية تعبر عن الوفاء للشهداء ودعم المقاومة في كل الساحات.

جدير بالذكر أنه استشهد، الثلاثاء الماضي، ثلاثة مقاومين وهم: إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح وحسين طه، بعد اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال، التي حاصرت المنزل الذي كان يتواجد فيه عدد من المقاومين بالبلدة القديمة في مدينة نابلس.

المصدر: فلسطين اليوم

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