مكتب ميقاتي: الحكومة العراقية وافقت على تمديد تزويد لبنان بالفيول – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2022 - 18:06

مكتب ميقاتي: الحكومة العراقية وافقت على تمديد تزويد لبنان بالفيول

منذ 14 mins 11 August، 2022
ميقاتي
لبنان

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الاتي:
“وافقت الحكومة العراقية برئاسة السيد مصطفى الكاظمي في اجتماعها اليوم، على الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتمديد تزويد لبنان بالفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لمدة سنة بالشروط نفسها التي كانت متبعة حتى الان.
وقد شكر دولة الرئيس ميقاتي الحكومة العراقية والسيد كاظمي شخصيا على اهتمامهم بلبنان ودعمه لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها.
وأكد الرئيس ميقاتي ان العلاقات بين لبنان والعراق ستبقى متينة كما كانت عليه تاريخيا، وسيستمر التعاون بين البلدين بروح الاخوة.
وتمنى الرئيس ميقاتي للعراق الشقيق تجاوز الصعوبات السياسية التي يمر بها وأن تعود الاوضاع في هذا البلد الشقيق الى طبيعتها بأسرع وقت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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