مقتل القائد العسكري لداعش في الجنوب السوري وعدد من المسلحين في ريف ادلب اثر عمليتين نوعيتين للجيش

نفذت الجهات الأمنية المختصة عملية أمنية نوعية تم خلالها القضاء على الزعيم العسكري لتنظيم (داعش) أبو سالم العراقي في بلدة عدوان بريف درعا. وذكر مصدر أمني أن الجهات الأمنية المختصة نفذت عملية أمنية نوعية تم خلالها القضاء على الإرهابي في تنظيم (داعش) المدعو أبو سالم العراقي في بلدة عدوان بريف درعا الغربي بعد محاصرته وإصابته بعدة طلقات قبل أن يقوم بتفجير نفسه بحزام ناسف.

وأشار المصدر إلى أن القضاء على الإرهابي أبو سالم العراقي جاء بعد فراره من مدينة طفس وملاحقته من قبل عناصر القوى الأمنية الذين اشتبكوا معه قبل أن يفجر نفسه.

ولفت المصدر إلى أن العملية أسفرت عن استشهاد عنصر من القوات الأمنية إضافة إلى إصابة مدني بجروح كان يتخذه الإرهابي أبو سالم العراقي رهينة.

وفي سياق حربها على الإرهاب نفذت وحدة من القوات المسلحة السورية عملية نوعية ضد مجموعة إرهابية انغماسية من جنسيات مختلفة حاولت التسلل من منطقة النيرب باتجاه قرية جوباس بريف إدلب الشرقي.

وأشار مصدر ميداني إلى أن وحدة من القوات المسلحة نفذت عملية نوعية تصدت من خلالها لمجموعة إرهابية انغماسية من 25 إرهابياً من جنسيات أجنبية مختلفة حاولت التسلل من منطقة النيرب باتجاه قرية جوباس في ريف إدلب الشرقي بهدف تنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين والقوات المسلحة العاملة في المنطقة.

وبين المصدر أن العملية النوعية أسفرت عن سقوط معظم الإرهابيين بين قتيل ومصاب، كما تمكنت القوات السورية من سحب عدد من الجثث ومصادرة أسلحتهم وتفكيك الأحزمة الناسفة التي كانت بحوزتهم والمعدة للتفجير.

المصدر: وكالة سانا