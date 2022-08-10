إصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال واعتقالات بمدن الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 10/8/2022، خمسة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: كرم سامي النعسان (25 عاما)، وأحمد نعمان أبو نعيم (18 عاما)، وفضل حامد أبو عليا (55 عاما)، من قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، ومحمد علي زايد من قرية دير جرير شرق المدينة، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا “لم تعرف هويته” عند مدخل قرية عابود شمال غرب رام الله.

وأصيب عدد من الفلسطينيين الليلة الماضية، خلال مواجهات عدة اندلعت في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تزامناً مع تجدد حملة الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال بحق المواطنين.

وذكرت مصادر محلية أن عدداً من المواطنين أصيبوا بحالات اختناق خلال مواجهات في دير شرف غربي نابلس، بين الشبان وقوات الاحتلال، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

واندلعت مواجهات أخرى قرب حاجز حوارة وعلى مدخل بلدة بيت جنوب نابلس، فيما أصيب شاب من بلدة بيت أمر، برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط وآخرون بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت عقب مسيرة منددة بجرائم الاحتلال.

وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة بالبرج العسكري المقام على مدخل بلدة بيت أمر، بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الدخانية والصوتية صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة مطاطية في منطقة الوجه، فيما أصيب آخرون بالاختناق.

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات في مخيم العروبـ بعد أن أغلقت قوات الاحتلال بوابة المخيم وعززت من تواجدها في المنطقة.

كما أصيب العشرات بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قريتي حوسان وتقوع بمحافظة بيت لحم، جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت بشكل كثيف.

وأغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على المدخل الغربية لبلدة تقوع، إلى جانب هدم منزل مأهول في منطقة المنشية قرب البلدة جنوب بيت لحم.

وفيما يتعلق بالاعتقالات، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات جديدة، طالت شابين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وهما محمد إسماعيل موسى (24 عاماً)، وأكرم موسى (27 عاماً)، بعد إيقاف مركبتهما قرب دوار المعلب في البلدة القديمة.

واندلعت مواجهات في بلدة الخضر مع قوات الاحتلال، وتركزت في منطقة “التل” ومفترق المدارس، وأطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت، ومنعت المركبات من العبور من وإلى بيت لحم.

كما واعتقلت قوات الاحتلال شابين شمال بيت لحم، وذلك في محيط مسجد بلال بن رباح على المدخل الشمالي للمدينة.

المصدر: فلسطين اليوم