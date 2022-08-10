مرحلة نقل الأكل من المضافات الي البيوت وشروط السلامة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2022 - 14:50

مرحلة نقل الأكل من المضافات الي البيوت وشروط السلامة

منذ 1 ساعة 10 August، 2022
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

المصدر: موقع المنار

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