مرحلة نقل الأكل من المضافات الي البيوت وشروط السلامة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2022 - 14:50
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إعلام العدو: تأهب على الحدود مع غزة وسط مخاوف من تجدد إطلاق الصواريخ من القطاع على خلفية اغتيال ابراهيم النابلسي
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منظمة العفو الدولية: إسرائيل شنت 4 هجمات عدوانية مدمرة على قطاع غزة منذ عام 2008 وحصارها متواصل وغير قانوني
شركة النفط اليمنية: العدوان يحتجز سفينة الديزل "سيمفوني" رغم تفتيشها وحصولها على تصريح الأمم المتحدة
رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن: ندين نهب مرتزقة العدوان ثروات الشعب اليمني وإيداع ثمنها في البنك الأهلي السعودي
الرئيس مهدي المشاط: الشعب اليمني لن يسكت عن استمرار نهب ثرواته التي تتحوّل إلى شركات وعقارات للمرتزقة في الخارج
الرئيس ميشال عون ترأس اجتماعاً حول النازحين السوريين حضره وزيرا الخارجية والشؤون الاجتماعية والمدير العام للأمن العام
الاجتماع بحث خطة العمل لتحقيق عودة النازحين إلى سوريا وتنسيق التعاون بين الوزارات والأجهزة الأمنية في هذا المجال
المحكمة الإدارية في تونس تقضي بإيقاف تنفيذ قرار الرئيس قيس سعيد إعفاء عدد من القضاة
الدفاع الروسية: إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية في ميكولايف واعتراض 7 صواريخ أطلقت من منظومات هيمارس الأميركية في خيرسون
الخارجية الروسية: العالم يتجه إلى الهاوية في ظل الغارات التي تشنها كييف على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه
الخارجية الروسية: قرار الأمم المتحدة منع زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه تصرف غير مسؤول
الجيش الصيني: أكملنا مهمات متعددة بالقرب من جزيرة تايوان وسنسير دوريات منتظمة في مضيق تايوان
رئيس الوزراء الياباني يجري تعديلاً حكومياً شمل العديد من الوزراء البارزين بينهم وزير الدفاع
الشرطة الفرنسية تقتل رجلاً يحمل سكيناً في مطار شارل ديغول في العاصمة باريس
حرائق غابات في جنوب غرب فرنسا تتسبب بتدمير 16 منزلاً ونزوح 6 آلاف نسمة وإحراق 6 آلاف هكتار من المزروعات
مرحلة نقل الأكل من المضافات الي البيوت وشروط السلامة
منذ 1 ساعة
10 August، 2022
صفحات منوعة
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علوم وتكنولوجيا
المصدر:
موقع المنار
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