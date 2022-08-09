“جبهة العمل”: العدو الاسرائيلي عاش فترات صعبة جراء التصدي الفلسطيني

أكدت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان أن “العدو الإسرائيلي عاش طول الخمسين ساعة في عدوانه على غزة العزة فترات صعبة جدا من خلال هذا الصمود والتصدي البطولي لحركة الجهاد الإسلامي ومن شاركها في المعركة من الفصائل كافة”.

وأضافت الجبهة في بيان لها الثلاثاء “حاول العدو شق الصف الفلسطيني وإيقاع الشرخ والفتنة بين الفصائل فكانت معركة وحدة الساحات وغرفة العمليات المشتركة التي تضم كافة الفصائل الفلسطينية المجاهدة، ومنها حركة حماس”.

وتابعت الجبهة “شكل هذا الشعب المجاهد الأبي حاضنة ورافعة شعبية عارمة لحركة الجهاد الإسلامي وسرايا قدسها ولكل من شاركها في مقاومة العدو الغاشم الذي عمد الى دولة مصر وقطر والأمم المتحدة وغيرها لوقف القتال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام